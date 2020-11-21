اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 07:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الأرجنتين: دشنا مستشفيات جديدة ويجب وصول اللقاحات وعلاج كورونا لكل الدول

السبت، 21 نوفمبر 2020 06:48 م
رئيس الأرجنتين: دشنا مستشفيات جديدة ويجب وصول اللقاحات وعلاج كورونا لكل الدول رئيس الأرجنتين
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز: "قمنا ببناء مستشفيات جديدة لمواجهة جائحة كورونا، يجب وصول لقاحات وعلاجات كورونا لكل دول العالم".

وكانت أعلنت حكومة الأرجنتين أن رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز وعددا من الوزراء دخلوا العزل الصحى فى إجراء وقائى بعد اختلاطهم بمسؤول مصاب بفيروس كورونا، وأوضحت الحكومة أن اختبار كشف فيروس كورونا لدى الرئيس فرنانديز كان سلبيا، لكنه سيخضع للعزل الصحي على كل حال فيما لا يزال وزراء الخارجية والداخلية وشؤون المرأة بانتظار نتائج الاختبارات، بحسب " روسيا اليوم".

ويأتي ذلك بعد لقاء جمعهم مع سكرتير الشؤون الاستراتيجية في رئاسة الجمهورية غوستافو بيليز، الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن الأرجنتين بين الدول الأكثر انتشارا لفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 1.27 مليون إصابة وأكثر من 34.5 ألف حالة وفاة.

وبدأت وتائر انتشار الفيروس في الأرجنتين بالتراجع خلال الأسابيع الأخيرة، في دليل محتمل على اجتيازها ذروة الجائحة.


كورونا

علاج كورونا

رئيس الأرجنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة