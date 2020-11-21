حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى العملة بالنزهة 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتجارهم بالنقد الاجنبى خارج السوق المصرفى، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بضبط عاطلان حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما .. وبحوزتهم مبلغ مالى ( عملات محلية - أجنبية).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") بقصد توصيلها لبعض الأشخاص غير معلومين لديهما بإحدى المحافظات .

وتم ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.