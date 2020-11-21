جو بايدن: يجب توفير اختبار كوفيد 19 لأى شخص يريد الحصول عليه

كتب محمد سعودي

شدد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ، على ضرورة أن يتم إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لأي شخص يرغب في الخضوع إلى هذا الاختبار والحصول عليه،

كتب بايدن ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"يجب أن يتمكن أي شخص يريد اختبار كوفيد 19 من الحصول عليه".



جو بايدن عبر تويتر

وقال الرئيس الأمريكى ، إذا لم نحصل على كل المعلومات فلن نتمكن من التحرك في مكافحة كورونا وأخذ الإجراءات بشأن التلقيح، مضيفا خلال مؤتمر صحفى في وقت سابق: "نحتاج لخطة عمل لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا، ويجب التركيز على المجتمعات الأمريكية التي تعاني أكثر من كورونا، موضحا أن مكافحة الجائحة تتطلب توحيد الصفوف وما نحتاج إليه هو كيفية التنسيق من أجل تطبيق خطتنا.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب: لسوء الحظ فإن فريقنا الانتقالي لا يملك بعد المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا، موضحا أنه يجب العمل على توزيع اللقاح بطريقة سليمة وآمنة ومجانية،و حكام الولايات أوضحوا أنه لا يمكننا الانتظار ويجب المسارعة في توفير القدرات لتطعيم 330 مليون أمريكي.