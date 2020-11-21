وقال جونسون ـ في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم /السبت/ ـ إن مصيرنا في أيدي بعضنا البعض، موضحا أن مجموعة العشرين منذ مارس الماضي تبذل كل المساعي اللازمة للقضاء على الجائحة وحماية الأراوح وتوفير سبل العيش.



وأضاف "أننا شهدنا تطورات إيجابية تتعلق بلقاح كورونا في العالم، وأود أن أرى دول المجموعة تدعم هذه الإجراءات الرامية إلى توفير اللقاح"، مشيرا إلى التقدم في إجراءات اللقاح في بريطانيا.



ونوه جونسون إلى أن بريطانيا أقرت حزمة من التدابير لإحداث ثورة صناعية خضراء في المملكة المتحدة تهدف إلى معالجة التغير المناخي وفي الوقت نفسه تدفع عجلة التعافي الاقتصادي.



ولفت إلى إنه كان يتطلع لزيارة لزيارة مدينة "نيوم" في السعودية لولا الظروف الحالية، معتبرا أنها تمثل المستقبل الأكثر صداقة للبيئة.



وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن دول مجموعة العشرين تركز في مباحثاتها على التغير المناخي ومستهدفات مواجهته التي ستتحقق في حال مضت اقتصادات العالم بإجراءات أكثر طموحا لمواجهة آثار هذا التغير.



ودعا دول المجموعة إلى طرح تعهدات جريئة لمواجهة مختلف التحديات ولأجل القضاء على الجائحة ومواجهة آثارها وآثار التغير المناخي.