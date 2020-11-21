اليوم السابع
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جمارك مطار سوهاج تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

السبت، 21 نوفمبر 2020 08:41 م
جمارك مطار سوهاج تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية جمارك مطار سوهاج
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت إدارة الجمارك بمطار سوهاج الدولي، برئاسة عاطف عبدالشافي رئيس قسم تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بحوزة راكب قادم من السعودية، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
 
البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران إير كايرو القادمة من جدة تم الإشتباه في الحقائب الشخصية لراكب، وبسؤاله عن وجود أشياء مخالفة أوممنوع استيرادها أجاب بالنفي ، وتم تمرير حقائب الراكب على جهاز  الفحص بأشعة X-RAY  بمعرفة خالد دردير مأمور الفحص ، تحت إشراف حسن أبوكريشة مدير ادارة الفحص ،وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكب الشخصية فتبين وجود 2340 قرص من الأدوية، وعدد من زجاجات وبخاخات الأدوية البشرية مخبأة داخل وأسفل حقائبه.
 
وقرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2020 ، وقام الراكب بسداد التعويضات المستحقة. 
 

 


جمارك مطار سوهاج

تهريب

أدوية بشرية

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