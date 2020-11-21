توزيع مساعدات غذائية من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ..صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، توزيع كراتين صندوق "تحيا مصر"، من خلال مؤسسات المجتمع المدنى على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى وانطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر المتمثل فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية تنهض بكافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة ايمان عبدالحميد، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذه أكبر قافلة إنسانية فى العالم، وتتنوع المنتجات من "مواد غذائية، دواجن، ملابس، وبطاطين"، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الغسيل الكلوى، والأسّرة المخصصة لها، فالقافلة تشمل ما بين رعاية صحية ورعاية اجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى نطاق المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على التنسيق والمتابعة، بسرعة توزيعها من خلال الجهات المعنية بالمحافظة على مدن ومراكز المحافظة سواء من خلال التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر، وبإشراف رؤساء مراكز ومدن المحافظة، على الفئات الأكثر وأشد احتياجًا من خلال كشوفات بها الأماكن والأسماء.

يذكر أن؛ قافلة المساعدات الإنسانية تضم 4 مبادرات رئاسية وهى مبادرة " بالهنا والشفا (دواجن ) وتحتوى على 14 ألف و 280 شنطة مُجمدات، و " بالهنا والشفا ( مواد غذائية ) وتحتوى على 7 الاف و 500 شنطة وجبات، بالإضافة إلى 2000 كرتونة، و " شتاء آمن " وتحتوى على 4 الاف و 500 بطانية "، استعدادا لفصل الشتاء.



توزيع مساعدات غذائية من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ



توزيع مساعدات غذائية من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ



توزيع مساعدات غذائية من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ



توزيع مساعدات غذائية من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ



توزيع مساعدات غذائية من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ



توزيع مساعدات غذائية من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ



توزيع مساعدات غذائية من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ



توزيع مساعدات غذائية من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ



توزيع مساعدات غذائية من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ



توزيع مساعدات غذائية من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ



توزيع مساعدات غذائية من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ