توزيع مساعدات غذائية من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية فى الشرقية..صور

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توزيع المساعدات الغذائية والبطاطين المقدمة من صندوق تحيا مصر للأسر الأولي بالرعاية في مختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة بمختلف محافظات الجمهورية استعداداً لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه من المقرر اليوم توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية و 18 ألف دجاجة ضمن مبادرة بالهنا والشفا، لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع 3 آلاف بطانية ضمن مبادرة شتاء آمن لحماية الأسر من قسوه الشتاء، على الجمعيات الأهلية لتقدم للقرى الأكثر احتياجا.

وأشاد محافظ الشرقية بمبادرات صندوق تحيا مصر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوفير المواد الغذائية الجافه والدجاج للأسر الأكثر احتياجا بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتوفير حياه كريمه لهم، وكذلك توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم القطاع الطبي وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لمرضى الغسيل الكلوي حيث تم تسليم 48 ماكينة و 15 كرسي للغسيل الكلوي لمديرية الصحة .

وقدم المحافظ الشكر للقائمين على صندوق تحيا مصر، مثمنا الدور الهام الذي يقوم به الصندوق خلال هذه الفتره لدعم الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإشراف والمتابعة لتوزيع المساعدات الغذائية المقدمة من صندوق تحيا مصر على الجمعيات الأهلية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والاستفادة من أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

ورافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني التنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ومحمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزاره التضامن والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة وأحمد ربيع ممثل صندوق تحيا مصر وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.