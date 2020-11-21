اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 02:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تفاصيل جديدة بشأن واقعة إطلاق نار بـ"ويسكونسن".. والشرطة الأمريكية تلاحق المنفذ

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:06 ص
تفاصيل جديدة بشأن واقعة إطلاق نار بـ"ويسكونسن".. والشرطة الأمريكية تلاحق المنفذ حادث اطلاق نار
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تم إطلاق النار على العديد من الأشخاص في مركز تسوق في ويسكونسن بالولايات المتحدة الامريكية، ووفقا لتقارير محلية، فتح مسلح النار في مايفير مول في واواتوسا بعد ظهر يوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وقال دينيس ماكبرايد ، عمدة مدينة واواتوسا، إنه لا يبدو أن أي من الجرحى يعاني من إصابات خطيرة، وقال إن المسلح ما زال طليقا.

وطُلب من خمسة وسبعين ضابط شرطة وما لا يقل عن 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث حوالي الساعة الثالثة مساءً ، وقال مراسل من إن ثلاث سيارات إسعاف غادرت المكان.

At least three people were seen being loaded into Wauwatosa Fire Department ambulances

 

 

وتقول تقارير غير مؤكدة من شرطة المرور بالشرطة أن ثلاثة على الأقل هم من بين من أطلق عليهم الرصاص وفقًا لـ CBS 58 ، كانت العشرات من سيارات الشرطة في مكان الحادث ، والعديد منها خارج متجر Macy's في المركز التجاري وتفيد تقارير إلى أن غالبية الضحايا `` يسقطون '' بالقرب من Macy's.

قالت امرأة كانت داخل احد المتاجر إنها سمعت ما بدا أنه ثمانية إلى 12 طلقة نارية خارج المتجر مباشرة.

أخبر ماكبرايد ABC News أن الجاني "طليق" وأن فرق SWAT تدور حاليًا حول المركز التجاري بحثًا عنه أو عنها، وطلبت إدارة شرطة واواتوسا من الناس تجنب المنطقة.

According to reports from police scanner traffic at least three juveniles were shot

كان Mayfair Mall موقعًا لإطلاق النار في فبراير 2020 ، حيث أطلق ضابط الشرطة جوزيف مينساه النار وقتل ألفين كول البالغ من العمر 17 عامًا ، وهو رجل أسود.

وقالت الشرطة إن كول كان يفر من الضباط وأن منساه ، وهو أسود أيضا ، أطلق النار على كول بعد أن صوب المراهق مسدسه إليه.

كان المركز التجاري هدفاً لاحتجاجات متفرقة على مدى عدة أشهر في أعقاب إطلاق النار.

 


الولايات المتحدة

ويسكونسن

اطلاق نار في ويسكونسن

مركز تجاري

الشرطة الامريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة