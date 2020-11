تفاصيل جديدة بشأن واقعة إطلاق نار بـ"ويسكونسن".. والشرطة الأمريكية تلاحق المنفذ

تم إطلاق النار على العديد من الأشخاص في مركز تسوق في ويسكونسن بالولايات المتحدة الامريكية، ووفقا لتقارير محلية، فتح مسلح النار في مايفير مول في واواتوسا بعد ظهر يوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

Law enforcement still arriving at Mayfair Mall to join what is already a very large police presence pic.twitter.com/WqHXGZunZN