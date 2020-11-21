اليوم السابع
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السبت، 21 نوفمبر 2020 03:20 م
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تعرف على جدول أعمال قمة العشرين

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:07 م
تعرف على جدول أعمال قمة العشرين قمة العشرين
إيمان حنا

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تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال الدورة الخامسة عشرة اجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين، التى ستعقد بالرياض بشكل افتراضى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك فى ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد - 19).

 

تنطلق القمة فى تمام الرابعة مساء بتوقيت الرياض بكلمة افتتاحية للمك سلمان، وتستمر الأجندة غدا الأحد، بداية من الساعة الثالثة والنصف عصرا، حسب التوقيت المحلى للرياض، بفعالية مصاحبة حول حماية كوكب الأرض، يتبعها نقاش القادة عند الساعة الرابعة مساء يدور حول التعافى الاقتصادى من آثار جائحة كورونا بشكل أقوى من خلال وضع المعايير لدوام التعافى.

 

وستقيم القيادة السعودية مؤتمراً صحفياً فى الساعة السابعة لإحاطة العالم بالنتائج الرئيسية للقمة، وسيبث التلفزيون السعودى المؤتمر الصحفى، وسينقل أيضاً عبر موقع القمة وحساب "تويتر" الرسميين.


قمة العشرين

انطلاق قمة العشرين

الملك سلمان

مجموعة العشرين

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