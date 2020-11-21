تعرف على استعدادات محافظة مطروح لجولة الإعادة للإنتخابات البرلمانية

مطروح فريق المحافظات

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاستعداد لانطلاق ماراثون الإعادة فى انتخابات مجلس النواب بمطروح بعد غدا الاثنين على مدار يومى 23 و24 نوفمبر الجارى وإزالة أى عوائق مع المتابعة المستمرة، حيث تكثف مراكز ومدن المحافظة جهود تطهير وتعقيم كافة مقرات اللجان على مستوى المحافظة بعدد 139 مركز انتخابى و165لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية مشيرا إلى أن أجمالى عدد الناخبين بالمحافظة هو301763 ناخباً.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، و الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

ووجه لرؤساء المراكز والمدن الثمانية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات فى محيط اللجان مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت وبعده ومراعاة التباعد الاجتماعى ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين مع اقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أمام مراكز الاقتراع، مع المرور على كافة المراكز الانتخابية كلا فى نطاقه للتأكد من جاهزيتها و عدم وجود أى معوقات وتوفير كافة الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ مطروح، على تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أى عقبات، مؤكدا على جاهزية كافة القطاعات بالمحافظة، لاستقبال انتخابات الاعادة بمجلس النواب 2020، مشيراً الى توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بالمحافظة بشكل حضارى ولائق مع حث المواطنين على النزول والمشاركة الايجابية لاستكمال مسيرة التنمية مؤكدا على التزام الجهاز التنفيذى بالمحافظة بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة مع جميع المرشحين.