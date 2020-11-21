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تطهير المقار الانتخابية بالوادي الجديد استعدادا لجولة الإعادة بانتخابات النواب

السبت، 21 نوفمبر 2020 02:30 م
تطهير المقار الانتخابية بالوادي الجديد استعدادا لجولة الإعادة بانتخابات النواب تطهير المقار الانتخابية بالوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، رفع درجة الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب داخل المحافظة، والتي ستعقد على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.

ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كما وجه المحافظ، بتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية والتأكد من توفير كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية، ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية، وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين وتوفير كراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت.

كما أكد محافظ الإقليم، في بيان صحفي، تطهير وتعقيم المقار الانتخابية ومحيطها، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات، مع توفير كل سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأوضح الزملوط، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

جدير بالذكر، أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى بالمحافظة يبلغ 178315 ناخباً، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 60 مركزاً انتخابياً، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 75 لجنة فرعية. وتجرى جولة الإعادة في الانتخابات بالنظام الفردي بمحافظة الوادي الجديد، بين 4 مرشحين، يتنافسون على مقعدين في دائرتين انتخابية بالمحافظة، على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، بواقع مرشحين في دائرة الخارجة وباريس، ومرشحين في دائرة الداخلة والفرافرة وبلاط، في ظل أن المحافظة تضم مقعد واحد بكل دائرة، حيث يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في كل دائرة.


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