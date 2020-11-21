ترامب يهاجم إلهان عمر ورشيدة طليب ويطالب بتبرعات لمجلس الشيوخ حتى يظل "أحمر"

كتبت رباب فتحى

أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مشاركة تغريدة للنائب الجمهورى ليندسى جراهام، قال فيها إنه "يفعل شيئا ما صحيحا ولذلك يطالبه السياسيون الليبراليون الأكثر تطرفًا والنقاد الإعلاميون فى أمريكا بالاستقالة فى إشارة إلى إلهان عمر ورشيدة طليب".



إلهان عمر

وكتبت النائبة إلهان عمر: "حان وقت أن يتقدم ليندسى جراهام باستقالته"، بينما كتبت طليب: "ليندسى جراهام حاول ارتكاب مخالفة انتخابية، ولا ينبغى ألا يترك بلا محاسبة".



رشيدة طليب

وكتب فى تغريدة ثانية: "سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ هى الشىء الوحيد الذى يقف فى طريق أجندة نانسى بيلوسى اليسارية المتطرفة من مجلس النواب عبر مجلسى الكونجرس. استعد للمساعدة الآن، عن طريق التبرعات".