ترامب يعيد نشر خبر إعلانه لوائح خفض أسعار الأدوية للأمريكيين

كتبت رباب فتحى

أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر خبر عن إعلانه يوم الجمعة عن لائحتين تهدفان إلى خفض أسعار الأدوية الموصوفة للأمريكيين.

تطبق إحدى القواعد ما يُعرف بنهج "الدولة الأكثر تفضيلًا" الذي يحد من ما يدفعه برنامج الرعاية الصحية مقابل الأدوية إلى أدنى سعر تدفعه البلدان المتقدمة اقتصاديًا الأخرى. تقول الإدارة إنها يمكن أن توفر 28 مليار دولار للمستفيدين من برنامج ميديكير من خلال مشاركة أقل.

تتطلب القاعدة الأخرى من صانعي الأدوية دفع الخصومات والتخفيضات مباشرة إلى مرضى الرعاية الطبية بدلاً من شركات التأمين ومديري مزايا الصيدليات الوسيطة. تقول إدارة ترامب إن القاعدة يمكن أن تؤدي إلى وفورات بنسبة 30 في المائة للمرضى ، على الرغم من أن مكتب الميزانية في الكونجرس يقدر أنها قد تكلف دافعي الضرائب أكثر في النهاية.

من المقرر أن تدخل القاعدتان حيز التنفيذ في الأول من يناير ، على الرغم من أنه من المتوقع أن تواجه صناعة الأدوية تحديات قانونية قد تؤخر القواعد أو تمنعها. يمكن أيضًا إلغاء القواعد إذا تولى جو بايدن منصبه في يناير.

وقال ترامب في إعلانه عن السياسات الجديدة في البيت الأبيض "شركات الأدوية لا تحبني كثيرًا. كان علينا أن نفعل ذلك. آمل فقط أن يحتفظوا بها. آمل أن تكون لديهم الشجاعة للحفاظ عليها ".

ومن المتوقع أيضًا أن تمارس جماعات الضغط المؤثرة في صناعة الأدوية ضغوطًا على الكونجرس لعكس القواعد من خلال التشريعات.

قالت مؤسسة الأبحاث الصيدلانية والشركات المصنعة في أمريكا في بيان إن الصناعة تدرس "جميع الخيارات لوقف هذا الهجوم المتهور على الشركات التي تعمل على مدار الساعة للتغلب على كوفيد19.