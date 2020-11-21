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ترامب يطمئن متابعيه بعد إصابة ابنه بكورونا: دونالد بصحة جيدة شكرا

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:34 م
ترامب يطمئن متابعيه بعد إصابة ابنه بكورونا: دونالد بصحة جيدة شكرا دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى - مريم بدر الدين

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن ابنه دونالد في صحة جيدة، متقدما بالشكر لمن سأل عن صحته. وكان أكد دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إصابته بفيروس كروونا، وفي أول ظهور له، وكشف جونيور عن تفاصيل إصابته، مشيرا إلى أنه لا يشعر بأي أعراض مرضية، وأنه سوف يجري مسحة طبية بعد يومين من الحجر الصحي للتأكد من إيجابيتها مرة أخري.

 

وقال جونيور في فيديو له عبر حسابه بموقع "انستجرام" أنه سيتعامل مع الفيروس بجدية، موضحا أنه أجرى اختبار كورونا فقط بدافع "وفرة من الاحتياطات" لأنه كان يخطط لرحلة والتي تم إلغاؤها الآن، وكشف أنه سيقضي وقته في تنظيف الأسلحة في الحجر الصحي ومشاهدة Netflix ، وأضاف: "أنا بدون أعراض تمامًا.. سوف أمنحه يومين من الحجر الصحي واتباع البروتوكولات ثم إعادة اختباره في حال كانت إيجابية كاذبة كما أشعر وشعرت أنني بخير تمامًا".

 

 


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اصابه ابن ترامب بكورونا

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