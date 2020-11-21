تحسن حالة الطقس بكفر الشيخ والمحافظ يتابع رفع مياه الأمطار.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، تحسنا فى حالة الطقس، اليوم السبت، وانتشرت سيارات مجالس المدن بالشوارع لرفع مياه الأمطار المتبقية من هطولها لمدة يومين.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار عمليات رفع وشفط مياه الأمطار وانتظام التيار الكهربائى وتشغيل محطات الرفع لمياه الشرب والصرف الصحي والزراعي بجميع مناطق تساقط الأمطار، وتواجدت الأجهزة المعنية بالشوارع.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار سحب تجمعات مياه الأمطار أولا بأول وأعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامة بشوارع المدينة، فضلاً عن متابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار وتم سحب المياه من الشوارع الرئيسية وبجوار المقابر، بالإضافة الى متابعة أعمال سحب مياه الأمطار وتسليك خطوط خفض المنسوب .

وحضر المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال كسح تراكمات مياه الأمطار بمدخل قرية العباسية وأمام المصالح الحكومية وشوارع القرية، فضلاً عن رفع مخلفات الأمطار بقرية الوزارية ومسح الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال سحب المياه ومسح شوارع المدينة من مخلفات الأمطار وتصريف المياه الناتجة عن سقوط الأمطار ومازال العمل جاري بجميع المناطق لحين الانتهاء من هذه الأجواء، وسحب مياه الأمطار بشوارع قرية الكفر الشرقي وتسليك خطوط خفض المنسوب بالقرية، فضلاً عن متابعة أعمال سحب المياه ومسح الشوارع من مخلفات الأمطار بطريق الحامول مصنع السكر أمام وحدة مرور الحامول بنطاق قرية البنا، وبقرية التفتيش تم الاطلاع على أعمال سحب مياه الأمطار بشوارع القرية الرئيسية ومدخلها وبجوار المصالح الحكومية، فضلاً عن سحب مياه الأمطار بشوارع قرية السحايت وأمام المصالح الحكومية ومجمع المدارس.

كما تفقد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، محطات الصرف الصحى بالمدينة والتأكد من استيعابها لمياه الأمطار، وأعمال كسح وشفط مياه الأمطار حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، أعمال رفع مياه الأمطار من كافة الشوارع الرئيسية والفرعية، تزامناً مع موجة الطقس الممطر، حيث دفعت الوحدة المحلية بعدد من السيارات لشفط مياه اﻷمطار من شوارع المدينة، كما تم فتح الصفايات لصرف مياه الأمطار، وتطهير بيارات الصرف الصحى بالتنسيق بين جهاز النظافة بالوحدة المحلية بفوه ومرفق مياه الشرب والصرف الصحى بفوه، مشدداً على ضرورة التأكد من تشغيل صفايات الأمطار وسلامة شبكات الصرف الصحى بالمركز والمدينة، وتكثيف الجهود فى رفع مخلفات الأمطار ومواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار الغزيرة.



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