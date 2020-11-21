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بلومبرج: إصابة الابن الأكبر لدونالد ترامب بفيروس كورونا

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:33 ص
بلومبرج: إصابة الابن الأكبر لدونالد ترامب بفيروس كورونا ترامب جونيور
كتبت: نهال أبو السعود

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أصيب دونالد ترامب جونيور بفيروس كورونا في بداية الأسبوع ، وفق ما أكده المتحدث باسمه مساء الجمعة، وهو الأحدث في سلسلة من الأشخاص المرتبطين بالبيت الأبيض الذين أصيبوا بالفيروس.

 

وقال المتحدث إن ترامب الابن بدون أعراض ويتبع جميع الإرشادات الطبية الموصى بها لفيروس كوفيد -19. لقد كان في الحجر الصحي في مقصورته منذ تلقي نتائج الاختبار.

 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري حذر موقع تويتر مستخدميه من تغريدة نشرها دونالد ترامب جونيور، ابن الرئيس الأمريكى ترامب حول خوض حرب شاملة لفضح تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث قال جونيور في تغريدته :"أفضل شيء لمستقبل أمريكا هو أن يخوض دونالد ترامب حربا شاملة بشأن هذه الانتخابات لفضح كل عمليات التزوير والغش والمواطنين الذين لم يعودوا ناخبين، والتي استمرت لفترة طويلة جدا".

واعتبر موقع تويتر هذه التغريدة "مضللة" حيث كتب عليها محذرا :"تم التنازع على بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة وقد يكون مضللاً حول كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية مدنية أخرى"

 

 


ترامب جونيور

البيت الأبيض

ترامب

نجل ترامب

الولايات المتحدة

كورونا

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