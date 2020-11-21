انطلاق فعاليات بطولة دورى الشطرنج بمدن سوهاج الجامعية.. صور

سوهاج محمود مقبول

تنظم إدارة النشاط الإجتماعي بإدارة المدن الجامعية بجامعة سوهاج دوري الشطرنج بمشاركة 30 طالب وطالبة على مستوى كليات الجامعة، وتستمر على مدار 10أيام، وتقام بقاعة الأنشطة الطلابية في مبني "ج" بمدينة الطلاب بالجامعة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن لعبة الشطرنج تعد من أهم الأنشطة الإجتماعية التي تنمي مهارات الطلاب وتساعدهم على إستغلال أوقات فراغهم في شيء مفيد ذهنياً.

وأوضحت ساميه زايد مدير عام المدن الجامعية، أنه تم تقسيم الطلاب إلى أربع مجموعات بكل مجموعة طالبان وطالبتان، مشيرة إلى أن لعبة الشطرنج تعمل على تطوير العقل وتركيز التفكير، وهي أيضا من أهم الأنشطة الإجتماعية التي تنمي مهارات وقدرات الطلاب بطريقة تساعد على الإبداع والتخطيط.

وأكد عمرو حجازي مسئول النشاط الإجتماعي، أنه سيتم إختيار منتخب المدينة من الطلاب الفائزين والحاصلين على أعلى النقاط، و سوف يتم منح الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى جوائز مالية.



فعاليات بطولة دورى الشطرنج