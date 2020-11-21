اليوم السابع
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اندلاع حريق فى مصفاة لتكرير النفط جنوبى إيران

السبت، 21 نوفمبر 2020 12:41 م
اندلاع حريق فى مصفاة لتكرير النفط جنوبى إيران حريق - أرشيفية
وكالات

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ذكر موقع "عصر جنوب" الإيراني أن حريقا اندلع اليوم السبت في وحدة صناعة البيتومين بمصفاة "باسارغاد" لتكرير النفط في مدينة آبادان، وإن رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران، بحسب روسيا اليوم.


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إيران

مصفاة نفط

طهران

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