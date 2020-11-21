اندلاع حريق فى مصفاة لتكرير النفط جنوبى إيران

ذكر موقع "عصر جنوب" الإيراني أن حريقا اندلع اليوم السبت في وحدة صناعة البيتومين بمصفاة "باسارغاد" لتكرير النفط في مدينة آبادان، وإن رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران، بحسب روسيا اليوم.
اندلاع حريق فى مصفاة لتكرير النفط جنوبى إيرانالسبت، 21 نوفمبر 2020 12:41 م
حريق - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
إيران تحتجز سفينة ترفع علم بنما للاشتباه فى تهريبها شحنة وقودالجمعة، 20 نوفمبر 2020 07:22 م
أزمات تواجه بايدن حال قرر العودة للاتفاق النووى الإيرانى.. استعداد إيران لإجراء الانتخابات ومطالبتها بتعويضات عن العقوبات التى فرضها ترامب أبرز التحديات.. ومبعوث واشنطن بطهران: أى عودة للاتفاق ستواجه عقبات عدةالخميس، 19 نوفمبر 2020 10:27 م
قائد القيادة الوسطى بالقوات الأمريكية: نشاط إيران الخبيث يزعزع استقرار العالمالخميس، 19 نوفمبر 2020 05:47 م
باريس تؤكد ضرورة توسيع التفاوض مع إيران ليشمل دورها الإقليمى وصواريخهاالخميس، 19 نوفمبر 2020 05:33 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة