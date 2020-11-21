اندلاع حريق فى مصفاة لتكرير النفط جنوبى إيران

وكالات

ذكر موقع "عصر جنوب" الإيراني أن حريقا اندلع اليوم السبت في وحدة صناعة البيتومين بمصفاة "باسارغاد" لتكرير النفط في مدينة آبادان، وإن رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران، بحسب روسيا اليوم.