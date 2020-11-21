النيابة تطلب تحريات الأمن حول انتحار طفل داخل حمام منزله ببولاق الدكرور

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول انتحار طفل شنقًا داخل منزله فى بولاق الدكرور؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستدعت أسرة المتوفى لسماع أقوالهم؛ وبيان الأسباب التى دفعت الطفل للإقدام على الانتحار.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن عم الطفل استيقظ صباحا وعثر على الجثة، واكتشف انتحاره، فأبلغ قسم الشرطة، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرة بها، والعثور على أثار خنق حول رقبته، وأشارت التحريات إلى أن الطفل كان يمر بأزمة نفسية دفعته للانتحار.

أنهى طفل حياته، داخل مسكنه في بولاق الدكرور، حيث تم العثور عليه مشنوقا، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 15 سنة، داخل مسكنه.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل، ووجود أثار خنق حول رقبته، وتبين من خلال التحريات الأولية، انتحار الطفل شنقا، وجارى الاستماع لأقوال أفراد أسرته، لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.