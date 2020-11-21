اليوم السابع
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النيابة تأمر بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بسبب الأمطار فى مصر الجديدة

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:30 ص
النيابة تأمر بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بسبب الأمطار فى مصر الجديدة جثه_ارشيفية
كتب عبد الله محمود _ كريم صبحى

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أمرت نيابة مصر الجديدة بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت طفلة مصرعها بسبب غرق الشوارع بالأمطار بشارع هارون الرشيد فى منطقة مصر الجديدة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع طفلة أثناء سيرها بشارع هارون الرشيد بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقع.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 8 سنوات إثر تعرضها لصعق كهربائى، تم نقلها الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان الذين أكدوا أنه اثناء سير الطفلة تعرضت لصعق كهربائى نتيجة غرق الشوارع بالأمطار.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد سبب الوفاة والتأكد من وجود شبه جنائية أو عدمه. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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