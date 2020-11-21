النائب العام يتفقد سير العمل القضائي بالإسكندرية ويشدد علي تفعيل التحول الرقمي

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

زار المستشار حماده الصاوي، النائب العام، محافظة الإسكندرية، في إطار مواصلة زياراته التفقدية للنيابات على مستوى الجمهورية، وزار أعضاء النيابة العامة بنيابات الإسكندرية.

واستقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المستشار حماده الصاوي، بمقر اجتماع النائب العام بأعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية.

واجتمع النائب العام، ووفد من قادة النيابة العامة، وأعضاء بالمكتب الفني للنائب العام، بقادة وأعضاء النيابات بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية، وذلك لتفقد سير العمل القضائي بالنيابات هناك، والتوجيه بالاستراتيجية التي تهدف النيابة العامة بها إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وفي أعقاب الاجتماع زار النائب العام مقر نيابة استئناف الإسكندرية، واجتمع بأعضاء النيابة العامة، فيه حيث طالع بعض من القضايا المتداولة لديهم، وكذا طالع بعض قضايا التحقيق بالدائرة رقميًّا عبر برنامج العدالة الجنائية، إذ شدد على ضرورة اهتمام كافة أعضاء «النيابة العامة» بمختلف درجاتهم بتفعيل سياسة التحول الرقمي في كافة أعمالهم القضائية.

وحرصًا من النائب العام، على توفير المناخ الملائم للتسهيل على المواطنين المترددين على نيابات الأسرة، بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية، زار المكتب الرقمي لخدمات نيابات الأسرة بالإسكندرية بمجمع محاكم السيد كُريم بالمنشية، والذي يقدم خدمات نيابات الأسرة بصورة رقمية عبر تسع عشرة نافذة لاستقبال المواطنين، مما يوفر عليهم وقتًا وجهدًا كبيرًا، حيث اطلع على آلية العمل فيه وتأكد من حسن سيرها، وأذن لذلك بتشغيله للمواطنين بدءًا من الغد الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وتفقد المستشار حماده الصاوي، مَقارَّ استراحة أعضاء النيابة العامة بشارع فؤاد بالإسكندرية، حرصًا منه على التأكد من توافر كافة متطلباتهم وما يلزمهم لخلق المناخ الملائم لأداء رسالتهم.

ويحرص النائب العام، على لقائه المباشر الدوري بأعضاء النيابة العامة، على مختلف درجاتهم؛ تحقيقًا لتواصل فعال معهم يوحد صفوف النيابة العامة، على رؤيته نحو الرقي بالنيابة العامة، ومستوى أعضائها الفني؛ ضمانًا لأدائها أمانتها ورسالتها نحو المجتمع كنائبة عنه.