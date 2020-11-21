الملك سلمان: يتوجب علينا فى G20 تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق

كتب محمد جمال

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال افتتاح قمة العشرين إنه يتوجب علينا فى G20 تقديم الدعم للدول النامية بشكل منسق، مؤكدا أنه تم اتخاذ فى مجموعة العشرين تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا، وأضاف أن عام 2020 عاما استثنائيا، مضيفا أن المملكة قدمت الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق مدفوعات الدين، وأكد أن المملكة ساهمت فى مجموعة العشرين بـ 21 مليار دولار للتصدي لجائحة كورونا، مؤكدا أن جائحة كورونا تسببت للعالم بخسائر اقتصادية واجتماعية، حسبما ذكرت " واس".