الملك سلمان: "مجموعة العشرين" أثبتت قدرتها على تخفيف آثار جائحة كورونا

إبراهيم حسان

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، إن مجموعة العشرين أثبتت قوتها وقدرتها على تظافر الجهود، مستكملا: "مسؤوليتنا كانت وستظل هي المضي قدما نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار".

أضاف الملك سلمان، في كلمة له بقمة مجموعة العشرين التي تنعقد في المملكة العربية السعودية، أن مجموعة العشرين أثبتت قدرتها على تخفيف آثار جائحة كورونا.

تتجه أنظار الجميع، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية، حيث تنطلق أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، التي ستعقد افتراضيا، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وفقا لعكاظ، وتبحث القمة القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات المرتبطة بوباء كورونا، بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد وازدهاره، كما يترقب العالم خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي سيلقيه في افتتاح القمة والتي من المتوقع أن تتضمن رؤى ومقترحات وخارطة طريق لقمة «مجموعة العشرين» الافتراضية، تعتبر الحدث الأبرز والأهم على صعيد السياسة والاقتصاد العالمي، فضلاً عن مناقشة مخرجات الأطروحات المتعلقة بازمة كورونا كون القمة بمثابة منتدى رئيسي للتعاون الجيو السياسي الاقتصادي الدولي، حيث تضم قادةً من جميع قارات العالم، يمثلون دولاً متقدمة اقتصادياً وسياسياً، يجتمعون افتراضياً لمدة يومين لمناقشة القضايا العالمية المالية الاجتماعية والاقتصادية، وكل ما يهم العالم.