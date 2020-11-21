الملك سلمان: "كورونا" دفعنا لإعادة توجيه قدراتنا للتصدى للعدوى

إيمان حنا

قال الملك سلمان فى افتتاح قمة العشري: "كورونا" دفعتنا لإعادة توجيه قدراتنا للتصدى لها ولتداعياتها الصحية والاقتصادية وعلينا فى المستقبل معالجة مواطن الضعف التى اتضحت من خلال هذه الأزمة.

وأضاف: علينان تهيئة الظروف للوصول للقاحات كورونا وتوفيرها لكافة الشعوب بتكلفة مقبولة، وعلينا دعم الاقتصاد لعالمه وتيسير حركة التجارة وتقديم دعم للدول النامية للحفاظ على التقدم التنموى المحرز على مر العقود الماضي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة اجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد بالرياض بشكل افتراضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19).

وتستمر الأجندة غدا الأحد ، بداية من الساعة الثالثة والنصف عصرا حسب التوقيت المحلي للرياض، بفعالية مصاحبة حول حماية كوكب الأرض، يتبعها نقاش القادة عند الساعة الرابعة عصرامساء يدور حول التعافي بشكل أقوى من خلال وضع المعايير لدوام التعافي.

وستقيم القيادة السعودية مؤتمراً صحافياً في الساعة السابعة لإحاطة العالم بالنتائج الرئيسية للقمة.