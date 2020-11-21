اليوم السابع
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المترو: حررنا 1000 محضر لمواطنين "خلعوا" الكمامة داخل المحطات

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:47 م
المترو: حررنا 1000 محضر لمواطنين "خلعوا" الكمامة داخل المحطات المترو
ماجد تمراز

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أكد أحمد عبد الهادى المتحدث باسم مترو الأنفاق، أنه تم تطبيق أولى حملات محطات مترو الأنفاق بالتنسيق مع الشرطة، وتم تحرير 1000 محضر للركاب المخالفين لارتداء الكمامة بعد دخولهم محطات المترو، مشيرا إلى أنه يتم مناشدة المواطنين عبر مكبرات الصوت والإذاعة الداخلية داخل المترو بارتداء الكمامة طوال فترة الرحلة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "هناك أشخاص تم تحرير محاضر لهم دون أن يدخلوا مكتب الشرطة، ومن الأسبوع القادم سيتم تحرير غرامة فورية، وذلك خلال آخر اجتماع لمجلس إدارة المترو، وسيتم تقدير قيمة الغرامة في الاجتماع القادم، ولو امتنع عن دفع قيمة الغرامة سيتم تحرير محضر وتحويله للنيابة".

وقال: "البعض من ركاب المترو بعد أن يدخل المترو يخلع الكمامة، بحجة أنه لديه مشكلات في النفس، وعندما يتم ضبط أحد المواطنين لا يرتدي الكمامة ونتوجه إليه نجد مواطنين يعطونه كمامة حتى لا يتم تحرير محضر ضده".


المترو

مترو الانفاق

الكمامه

محاضر

كورونا

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