المؤبد لسائقين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات في البساتين

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لسائقين، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج مخدرى الحشيش والهيروين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم شرطة البساتين مكانا لهما لمزاولة تجارتهم المحرمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر شتا وعضوية المستشارين يسري محمد وأحمد إبراهيم ومحمد جمال وأمانة سر رجب شعبان ومحمد صابر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "خليل.ع" سائق ، و"طلال.س" سائق بالاتجار في المواد المخدرة حشيش وهيروين.

وأضافت التحقيقات أن تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أسفرت عن اتجار المتهمان في المواد المخدرة واستعمالهما سيارة في ترويجهما وبضبطهما عثر بحوزتهما علي قالب من مادة الهيروين المخدر ومبلغ نقدي، و4 طرب لمادة الحشيش المخدر ومبلغ نقدي، وبتفتيش السيارة المضبوطة عثر بداخلها على قالب من مادة الهيروين المخدر وجوال بلاستيكي بداخله 235 طربة لمادة الحشيش المخدر و5 هواتف محموله.

وبعرض المضبوطات على المتهمين أقرا بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي المضبوط هو حصيلة ذلك الاتجار وأن الهواتف المضبوطة يستخدمانها والسيارة في تسهيل اتجارهما في المواد المخدرة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.