اللقطات الأولى لهروب 70 سجينا فى بعبدا بلبنان.. فيديو

إبراهيم حسان

عرضت قناة الغد الإخبارية، الصور الأولى لحادث فرار سجناء من سجن بعبدا فى لبنان.

وكانت قناة سكاى نيوز عربية، أفادت فى خبر عاجل لها، بفرار نحو سبعين سجينا من سجن بعبدا فى لبنان.

وكان حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، أكد أن حكومته مستمرة فى الإصلاح لتحقيق آمال اللبنانيين رغم ما تواجهه من "جدار الفساد السميك".

وغرد دياب عبر حسابه على "تويتر": "جدار الفساد سميك جدا ومرتفع جدا أمام الإصلاح. سنبقى نحاول حتى نهدم هذا الجدار الذي يصادر آمال اللبنانيين بدولة تنتصر على الفساد. نحن نعلم أن منظومة الفساد لن تستسلم بسهولة".

وتابع: "نعلم أن هذه المنظومة ستقاتل بشراسة لحماية نفسها. لكننى على يقين أن هذه المنظومة ستسقط فى النهاية. اليوم أحبطوا التدقيق الجنائى. ربح الفساد جولة جديدة. لن نستسلم لليأس. لا بد أن تنتصر إرادة اللبنانيين".