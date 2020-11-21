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السعودية ترحب بقادة العشرين.. ومغردون: المملكة تبرز قدرتها على إنقاذ العالم

السبت، 21 نوفمبر 2020 03:37 م
السعودية ترحب بقادة العشرين.. ومغردون: المملكة تبرز قدرتها على إنقاذ العالم قمة العشرين
كتب هيثم سلامة

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تتجه أنظار الجميع، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية، حيث انطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، التي تعقد افتراضيا، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فيما تصدر هاشتاج " السعودية ترحب بقادة العشرين" قائمة الأكثر تداولا في مصر والسعودية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"،

السعودية ترحب بقادة العشرين (5)
 

شارك آلاف عبر الهاشتاج، حيث  تطرقوا إلى دور المملكة العربية السعودية في إقامة القمة في موعدها المحدد رغم التحديات التي تواجه العالم، حيث قال ناصر البقمى: "رغم الظروف الاستثنائية، استطاعت السعودية تحويل سنة رئاستها من أزمة إلى فرصة أظهرت فيها كفاءة وقدرة ريادية أنقذت العالم من أزمات نفطية وطبية واقتصادية باعتراف دولي وها هي اليوم السعودية ترحب بقادة لعشرين بخطى ثابتة في موعدها المحدد".

السعودية ترحب بقادة العشرين (1)

 

وغردت لما: "المملكة ولله الحمد نجحت خلال قيادتها لمجموعة العشرين في مواجهة الجائحة بتوجيه الدعم لمساعي تطوير اللقاح وتسريع انتاجه، وهذا يعكس حرص القيادة الشديدة على حفظ حياة الانسان واهميتها القصوى في هذا الملف".

السعودية ترحب بقادة العشرين (2)

 

وكتب محمد الحويطى:" قمة العشرين وترأس المملكه اللي يدل على ثقلها وقوتها الإقتصادية ومكانتها للعالم كله بلعب دور هام وليس غريب ان نرى المملكه تترأس هذي القمة العالمية الضخمه واللي راح تركز على محاور كثيرة وهامة للعالم".

السعودية ترحب بقادة العشرين (3)

 

في نفس الإطار، يرى على عسيرى:" السعودية لم يؤخرها ما حدث في بداية العام من تفشي لوباء كورونا وانهيار الاقتصاد العالمي بل تحدت الصعاب وتمكنت من إقامة قمة العشرين بكل نجاح"، وغرد خالد :" كل الأضواء ستكون متجهة الى عاصمة القرار السياسي العربي ، السعودية هي من يقود القرار السياسي العالمي وبكل فخر وجدارة".

السعودية ترحب بقادة العشرين (4)

 


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