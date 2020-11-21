الداخلية تضبط قضايا احتيال وكسب غير مشروع بقيمة 5.7 مليار جنيه

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق. واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (339) متهم، وبحوزتهم (26 قطعة سلاح نارى – 126 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 6 قطع أسلحة بيضاء).

وأثمرت جهود الداخلية ـ خلال أسبوع ـ فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة وضبط (43) عنصر بنطاق مديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الغربية – المنوفية – الدقهلية – دمياط – الإسماعيلية – أسيوط – أسوان ) بإجمالى مضبوطات (47) قطعة سلاح نارى (24 بندقية آلية– 12 بندقية خرطوش – 11 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2مسدس صوت – 2 سلاح أبيض) ، وكذا (245 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر الشابو – 6 كيلو جرام لمخدر البانجو) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " شروع فى قتل – مخدرات - سرقة بالإكراه"، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت جهود الداخلية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (1070) قطعة سلاح نارى (جرينوف – 1 رشاش - 91 بندقية آلية – 161 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 93 مسدس – 723 فرد محلى الصنع – 2003 طلقة مختلفة الأعيرة – 2003 قطعة سلاح أبيض)، فضلاً عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها (40 طبنجة معدلة – 12 بندقية ضغط هواء – 2 رشاش صوت – 23 خزينة طبنجة – 10 مسدس صوت – 900 طلقة صوت – أدوات وأجزاء التصنيع)

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط (12) تشكيل عصابى ، ضموا (35) متهماً ، ارتكبوا (54) حادث سرقة متنوعة، وضبط (111) قضية أحداث، وإعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها.

وكشفت الداخلية غموض (50) حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (89) متهماً.

ونجحت الداخلية فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ (480750) حكم قضائى ، بينها (2032) حكم جناية، و (172736) حكم حبس، و (237482) حكم غرامة، و(68499) مخالفة.

وللحفاظ على الاقتصاد الوطني، وجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية، أسفرت عن ضبط (9000 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (161) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (7048 إسطوانة بوتاجاز).. تقدر قيمة الغاز المدعم (951480) جنيه، وضبط (16) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (139515 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8823) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (5877,050) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (250) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (388,012) طن ، وكذا ضبط (125) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (14,12) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (77729) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (57401053) جنيه.

وأثمرت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (2030) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، بينها (162) قضية ضرائب عامة ، كشف (389) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، (197) قضية فى مجال الجمارك ، (14) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، (443) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (595) حكم قضائى ، (216) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (10) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال) ، (4) قضايا فى مجالات (إستيلاء على المال العام – إحتيال مصرفى - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (5765775519 جنيه مصرى).

وأسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط (1896) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (6 متهمين) إرتكبوا (2) واقعتين سرقة.

ونجحت مباحث المصنفات في ضبط (117) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، فيما تمكنت شرطة المسطحات المائية، من ضبط (692) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (817) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (209) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (177) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (160) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (355) لنش سياحى.

وأثمرت الجهود فى مجال أمن الموانئ عن ضبط (23) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (111) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2630) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت مكافحة المخدرات في ضبط (1209) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1316) متهم.. وبحوزتهم، كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (375٫655 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (138٫525 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (28٫823 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (697 جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (16٫772 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (2٫969 كيلو جرام)، و (3334329) قرص مخدر مختلف الأنواع.

وأثمرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (8) قضايا بإجمالى (8) متهمين .. بمضبوطات بلغت (2طن و 55 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (233005) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (42677 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 60 قيادة تحت تأثير مخدر ، 6955 موقف عشوائى).

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) عن ضبط (7060) قضية تموينية، و(854) قضية مقاهى مخالفة وغلق (3131) محل مخالف لمواعيد الغلق، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 36564 سائق نقل جماعى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

جهود الداخلية خلال أسبوع