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التضامن تواصل صرف المساعدات النقدية لمستفيدى "تكافل وكرامة" خلال نوفمبر

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:00 م
التضامن تواصل صرف المساعدات النقدية لمستفيدى "تكافل وكرامة" خلال نوفمبر تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات النقدية عن شهر نوفمبر الجارى، حيث أشارت إلى استمرار الصرف لمن تخلفوا عن مواعيد الصرف فى المواعيد المقررة من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" .

 

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

 

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد، وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوى الإعاقة.


التضامن

مساعدات تكافل وكرامة

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