اليوم السابع
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السبت، 21 نوفمبر 2020 07:09 ص
خالد صلاح
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البنتاجون: لا نريد حربا مع الصين أبدا وواشنطن ستواصل ردع بكين

السبت، 21 نوفمبر 2020 07:00 ص
البنتاجون: لا نريد حربا مع الصين أبدا وواشنطن ستواصل ردع بكين ترامب
وكالات

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أعلن البنتاجون أنه لا يريد وقوع حرب بين الولايات المتحدة والصين أبدا، وأن واشنطن ستواصل استراتيجيتها لردع بكين.
 
وقال نائب قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جون هايتن خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "لدينا خصوم، وخاصة الصين التي تتطور بسرعة عالية".
 
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بالتفوق على الصين في المجال العسكري، لكن الأخيرة قد تلحق ببلاده في المستقبل.
 
وتابع: "لا يمكننا السماح بذلك. أعرف أن بلادنا لن تريد حربا مع الصين أبدا، وهذا يعني أنه ينبغي علينا ردع الصين من أجل منع وقوع حرب معها".

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