اليوم السابع
Ads
السبت، 21 نوفمبر 2020 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإدارية العليا تنظر 141 طعنا على نتيجة انتخابات النواب للمرحلة الثانية

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:46 م
الإدارية العليا تنظر 141 طعنا على نتيجة انتخابات النواب للمرحلة الثانية انتخابات - مجلس النواب-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي موضوع 141 طعنا علي إعلان النتيجة بانتخابات مجلس النواب 2020 بالنسبة للمرحلة الثانية، ومن المنتظر أن تصدر أحكام نهائية باته لا يجوز الطعن عليها. 
 
واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها. 
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل.
 
فيما تُجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.

الادارية العليا

مجلس الدولة

طعون انتخابات

مجلس النواب

الوطنية للانتخابات

المحكمة الإدارية العليا

انتخابات مجلس النواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة