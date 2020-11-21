الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 9 طعون على انتخابات النواب بدوائر المرحلة الثانية

كتب أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، بعدم قبول 9 طعون علي إعلان النتيجة لمحافظات المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2020 .

والطعون مقامة من ؛محمد عبد الغنى عبد اللطيف - أحمد عبد الحميد - إسماعيل عبد الستار - حازم فايد عبد الله - عبير علي عبد الفتاح - أبو بكر علي أبو بكر - محمود أبو السعود مرسي .

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات ، وتضمن البعض منها الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.