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"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء جامعة طنطا الأهلية.. والبداية بـ4 كليات

السبت، 21 نوفمبر 2020 10:59 م
"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء جامعة طنطا الأهلية.. والبداية بـ4 كليات جامعة طنطا
الغربية - مصطفى عادل

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أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم باعمال رئيس جامعة طنطا عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، فى جلسته التى عقدت بجامعة حلوان على انشاء جامعة طنطا الأهلية بمجمع الكليات بسبرباى، موضحًا أن الجامعة ستبدأ الدراسة بها فى 4 كليات جديدة هى كلية العلوم وتكنولوجيا النانو ، وكلية العلاج الطبيعى، وكلية ادارة المشروعات وتطوير الاعمال، وكلية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.
 
وأوضح رئيس جامعة طنطا ، أنه سيتم إعداد نماذج إنشائية معمارية لجامعة طنطا الأهلية الجديدة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتوافق مع المعايير العالمية لتصميم الجامعات الاهلية، وسيبدأ بعدها على الفور تنفيذ الاعمال الإنشائية.
 
وأكد د. عتمان، سعى الجامعة الأهلية الجديدة إلى تحقيق قفزة فى نوعية وجودة التعليم الجامعى بتقديم تخصصات فى أحدث العلوم ومواكبة أحدث البرامج والنظم التعليمية العالمية فى النانو تكنولوجى والتكنولوجيا المتقدمة وإدارة الأعمال والعلاج الطبيعى بهدف مواكبة احتياجات سوق العمل المحلى والدولى، مضيفًا أن الجامعة الأهلية الجديدة لا تهدف إلى تحقيق الربح وتوفر للطلاب أماكن دراسية جامعية على مستوى عالمى، كما تكون عامل جذب الطلاب الوافدين.
 
 

 


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