الأزهر يطلق أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة على بعض المعاهد

كتب لؤى على

قرر الأزهر الشريف، تغيير عددا من أسماء المعاهد الأزهرية وإطلاق أسماء عدد من شهداء القوات المسلحة والداخلية، حيث تم إطلاق اسم الشهيد محمد فوزي الحوفى، على معهد الصفاصيف الابتدائى مركز دمنهور- محافظة البحيرة، والشهيد هو المقدم محمد فوزى الحوفي، بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، واستشهد أثناء عملية اقتحام أحد الأوكار الإرهابية بمنطقة الأميرية، والمقدم محمد فوزي الحوفي هو أب لبنتين (مريم 7 أعوام)، ( خديجة 4 أعوام) وزوجة الشهيد هى السيدة أمينة ماهر مصطفى شريف، من موالد الأول من مايو عام 1987، حاصلة على ليسانس حقوق، وربة منزل لا تعمل وذلك حسب ما قالته قناة إكسترا نيوز.

كما قرر الأزهر، إطلاق اسم الشهيد مصطفى صلاح محمود عبد ربه، على معهد دميتوه الابتدائي مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وإطلاق اسم راشد إبراهيم عيد على معهد البسيونية الابتدائي ۔ مركز ومحافظة الفيوم .

وإطلاق اسم الشهيد محمد سامي حلمي سليم، على معهد سمادون الإعدادي الثانوي بنين- مركز أشمون- محافظة المنوفية، الجدير بالذكر أن الشهيد الرقيب محمد سامي حلمي سليم، يبلغ من العمر 30 عاما، متزوج ولديه طفلة عمرها 4 سنوات، واستشهد خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمينا أمنيا بمدينة الشيخ زويد.