اعرف الشوارع البديلة لشارع الهرم لتنفيذ أعمال خط مترو الأنفاق الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

كشف مصدر أمنى أنه تم تحديد شوارع موازية لشارع الهرم للبدء فى إجراءات إنشاء مترو الهرم ومن تلك الشوارع بتنفيذ أعمال إنشاء محور الأربعينى والذى يربط محور محمد أنور السادات ( ترسا ) بمحور المنصورية ليكون ضمن البدائل لشارع الهرم في حالة إجراء عمليات غلق جزئى للطريق خلال الفترة المقبلة، حيث تم الدفع بمعدات ورفعها أعلى العقارات المنزوع ملكيتها، والتى تم تعويض أصحابها والمتعارضة مع مسار المشروع وذلك لسرعة إزالتها لاستكمال إنشاء مسار المحور، والذى سيساهم فى تخفيف الكثافات المرورية ويعد محور بديل حال الاضطرار إلى القيام بأي أعمال غلق لشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وأضاف المصدر أن شارع ترسا يعد البديل الأوفر لشارع الهرم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير شارع ترسا بدءا من شارع المريوطية وحتى تقاطع المحولات بطول 2 كم، لافتا النظر إلى أن محافظة الجيزة تقوم بأعمال تطوير شارع المحولات لربطه مع شارع الأهرام ليكون محور آخر بديل لشارع الهرم، وذلك بطول 500 م ليصل عرض الشارع إلى 40 بدلا من 13 متر ويستخدم في الاتجاهين، ولن يتم غلق شارع الهرم كليا وسيكون بشكل جزئى مع إجراء تحويلات لحركة المركبات نظرا لكثافة السيارات واستيعابه لها للقادم من مدينة أكتوبر وحدائق الاهرام والمريوطية.

وأوضح المصدر أن من ضمن المحاور البديلة، شارع فيصل الرئيسى الذى سيستقبل العديد من السيارات خلال الفترة المقبلة، وبمنطقة العمرانية يتم أعمال رصف وتطوير شارع نشأت مع الالتزام بالمواصفات المحددة فى إطار الخطة التى تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المتفرعة من شارع الأهرام والرابطة بين شارعى الملك فيصل والأهرام لاستخدامها كمحاور بديلة أثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق، وتمت عمليات رصف الشارع بطول 800 متر وعرض يصل إلى 14 مترا.

ولفت المصدر، أن هناك أعمال تتم لتطوير لشارع فاطمة رشدى المتفرع من شارع الهرم بالإضافة إلى شارع المحولات بحى الطالبية والمؤدى لشارع ترسا الموازى لشارع الأهرام وذلك ضمن خطة تطوير المحاور المتفرعة لشارع الأهرام بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شارع خالد امين بحى الطالبية وتم رفع كفاءه عددا من المحاور الأخرى لتسهيل الحركة المرورية.