اسعار الدواجن اليوم.. 20 جنيها للكيلو من المزرعة

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 21 -11-2020 استقرارا بحسب ما أعلنت عنه شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة .

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن سعر الكيلو في المزرعة 20 - 21 جنيها من المزرعة، والسعر للمستهلك يتراوح بين23-26 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33جنيها، وأن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33جنيها

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية كثفت من طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك للاستفادة بعروض تخفيضات أسعار الدواجن وذلك في حال شراء اكثر من دجاجة مجمدة حيث يتم طرح الكيلو بسعر 37 جنيه، وتضمنت العروض طرح عدد 2 دجاجة مجمدة بسعر 75 جنيه زنة الواحدة 1100 جرام بدلا 81 جنيه و40 قرشا ، وأيضا طرح عدد 3 دواجن بسعر 110 جنيه بدلا 122 جنيه و10 قروش، وذلك فى إطار تخفيف العبء على المواطنين وتوفير منتجات البروتين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .