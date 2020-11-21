استقرار سعر الريال السعودى اليوم السبت 21-11-2020 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 21-11-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى استقر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

ارتفع الدولار أمس الجمعة مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة في لندن، موقفا اتجاهه النزولي حين دعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى إنهاء بعض الإقراض الطارئ الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويعيد تحرك منوتشين تخصيص نحو 455 مليار دولار وُجهت إلى الخزانة إلى سبل إنفاق أخرى، لكن بعض المستثمرين ينتابهم القلق بشأن إنهاء برامج يعتقدون أنها تقوم بدور حيوي في طمأنة الأسواق. ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ التاسع من نوفمبر.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.06 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.08 جنيه للشراء

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.06 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.13 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.07 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.