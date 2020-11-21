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استقرار سعر الدولار اليوم السبت 21-11-2020 الجنيه المصرى

السبت، 21 نوفمبر 2020 11:26 ص
استقرار سعر الدولار اليوم السبت 21-11-2020 الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت  21-11-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم ، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.59. جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار أمس الجمعة مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة في لندن، موقفا اتجاهه النزولي حين دعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى إنهاء بعض الإقراض الطارئ الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويعيد تحرك منوتشين تخصيص نحو 455 مليار دولار وُجهت إلى الخزانة إلى سبل إنفاق أخرى، لكن بعض المستثمرين ينتابهم القلق بشأن إنهاء برامج يعتقدون أنها تقوم بدور حيوي في طمأنة الأسواق. ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ التاسع من نوفمبر.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.


أسعار الدولار

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