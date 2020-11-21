إيطاليا توافق على أحدث حزمة مساعدات للشركات المتضررة من كورونا

رويترز

وافقت الحكومة الإيطالية على حزمة جديدة بقيمة حوالي عشرة مليارات يورو، لدعم الشركات المتضررة من الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.

وبموجب الإجراءات التي أقرتها في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، ستقدم الحكومة على الفور 1.95 مليار يورو في شكل منح للشركات المتضررة من فيروس كورونا ومساعدات غذائية للفقراء.

وتستعد الحكومة أيضا لتخصيص ثمانية مليارات يورو إضافية لتعزيز برامج المساعدات القائمة بالفعل.

وسجلت وزارة الصحة أمس الجمعة 37242 إصابة جديدة بفيروس كورونا و699 حالة وفاة.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة تسعة بالمئة على الأقل هذا العام بسبب إجراءات العزل العام التي تهدف إلى كبح تفشي الجائحة.

وذكرت مصادر أن الحكومة تنوي إنفاق 15 إلى 20 مليار يورو إضافية أوائل العام المقبل لدعم الاقتصاد، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع العجز في 2021.