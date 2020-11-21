

وأضاف " هذا الحجر الذي سيتم خلاله حظر جميع التجمعات الخاصة الداخلية، سيستمر لمدة 28 يومًا على الأقل، وسيخضع المخالفون لغرامات قدرها 750 دولارًا كنديًا (483 يورو)، وستقتصر التجمعات الخارجية على 10 أشخاص، وينطبق ذلك أيضاً على الجنازات وحفلات الزفاف وسائر الاحتفالات الدينية .. كما سيتم إغلاق مراكز العلاجات التجميلية وصالونات تصفيف الشعر، وكذلك صالات التدريب الرياضي وقاعات البنغو والكازينوهات" .



وتابع قائل " وستظل المدارس مفتوحة، لكن المطاعم والمتاجر غير الأساسية ستكون مفتوحة فقط لطلبات التوصيل او الاستلام" .



وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودوقد حذر في وقت سابق الكنديين من أنهم بحاجة إلى مواجهة ارتفاع سريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.