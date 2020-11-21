إحالة 5 مسئولين بقطاع الفنون التشكيلية للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية، في القضية 49 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 5 من قيادات قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين خلال الفترة من 2006 حتى 2015 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يخصصوا وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة ولم يحافظوا على مواعيد العمل الرسمية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن: