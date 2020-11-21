أمن المنافذ يضبط 34 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (مستحضرات تجميل - بضائع أجنبية – أقمشة)، وفى مجال الأمن العام: ضبط(34) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).

وأثمرت الجهود فى مجال تهريب وحيازة المواد المخدرة والأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط عدد (1) قضية ، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1302) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (5) قضايا، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ(183) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.