اليوم السابع
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السبت، 21 نوفمبر 2020 08:53 م
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أمريكا تقترب من 12 مليون إصابة بكورونا قبل أيام من عيد الشكر

السبت، 21 نوفمبر 2020 08:35 م
أمريكا تقترب من 12 مليون إصابة بكورونا قبل أيام من عيد الشكر كورونا
رويترز

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يقترب عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدى من تجاوز 12 مليون حالة اليوم السبت قبل بضعة أيام من عطلة عيد الشكر التي حذر خبراء صحيون من أنها يمكن أن تزيد الانتشار الواسع للمرض في البلاد.

ويمثل هذا العدد الهائل من حالات الإصابة إشارة إلى تفاقم جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص في الولايات المتحدة بما جعلها في مقدمة الدول في عدد حالات الإصابة وهو أيضا ما دفع أكثر من 20 ولاية إلى فرض قيود شاملة جديدة هذا الشهر في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وتظهر إحصاءات رويترز أن وتيرة الإصابات في الولايات المتحدة تسارعت وذلك مع تسجيل ما يقرب من مليون حالة إصابة في الأيام الستة التي مضت منذ إعلان البلاد عن تسجيل 11 مليون إصابة. وكان الارتفاع من عشرة ملايين إصابة إلى 11 مليون إصابة قد استغرق ثمانية ايام بينما استغرق الارتفاع من تسعة ملايين إصابة إلى عشرة ملايين إصابة عشرة أيام.

وحذر مسؤولون صحيون من أن موجة الإصابات يمكن أن تفوق قدرة نظام الرعاية الصحية إذا لم يلتزم الناس بالإرشادات التوجيهية الخاصة بالصحة العامة خاصة ما يتصل منها بالامتناع عن السفر والامتناع عن تجمع الأسر لإقامة الاحتفال التقليدي بعيد الشكر يوم الخميس.

وأصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "توصية قوية" للأمريكيين هذا الأسبوع بالامتناع عن السفر خلال عطلة عيد الشكر.


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كورونا في أمريكا

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