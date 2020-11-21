أمريكا تتجاوز 12 مليون إصابة بكورونا بمعدل مليون شخص في أسبوع

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الولايات المتحدة تجاوزت 11 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا يوم الأحد، وارتفع عدد الحالات لديها الآن إلى أكثر من 12 مليونًا. وتقترب الحالات اليومية الجديدة من 200000. وسجلت البلاد يوم الجمعة ، أكثر من 198500 ، في رقم قياسى جديد.

وبينما تحدق الأمة في موسم السفر في عطلة الشتاء والتجمعات الداخلية المريحة، يتم الإبلاغ عن حالات جديدة. تجاوز متوسط ​​السبعة أيام 100000 حالة يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين ، وفقًا لقاعدة بيانات "نيويورك تايمز".

بدأت أحدث موجة من الفيروسات تتسارع في معظم أنحاء البلاد في منتصف أكتوبر. واستغرق الأمر ما يزيد قليلاً عن أسبوعين حتى تنتقل الأمة من ثمانية ملايين إلى تسعة ملايين في 30 أكتوبر ؛ الانتقال من تسعة إلى 10 ملايين استغرق 10 أيام فقط. وزاد من 10 مليون إلى 11 مليون فى أقل من سبعة أيام.

على الرغم من السجلات شبه اليومية لكل من الحالات الجديدة ودخول المستشفيات ، لا يزال هناك تردد من الحزبين تجاه إصدار أوامر الإقامة الشاملة في المنزل التي شوهدت في الأيام الأولى للوباء.

في إلينوي ، تلقى السكان ما يمكن اعتباره تحذيرًا مروعًا على هواتفهم مساء يوم الجمعة: "اعتبارًا من اليوم ، تدخل جميع مناطق إلينوي المستوى 3. اعمل من المنزل عندما يكون ذلك ممكنًا ، وتجنب السفر غير الضروري ، واحتفل بالعطلات عن بعد مع العائلة ". بلغ متوسط ​​عدد الحالات في الولاية أكثر من 12000 حالة يوميًا خلال الأسبوع الماضي.

وبينما تفكر العائلات فيما إذا كانت ستجتمع للاحتفال بعيد الشكر ، فإن عناوين الأخبار تمثل تحذيرا صارخا من التجمعات مع طوابير الاختبارات التي تستغرق ساعات طويلة وأنظمة المستشفيات المكتظة.

حثت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكيين على تجنب السفر للاحتفال بعيد الشكر والاحتفال فقط مع أفراد أسرهم المباشرة. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت العديد من العائلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ستغير خطط عطلاتها ، على الرغم من مناشدات المسئولين الحكوميين وخبراء الصحة العامة.

كتبت الدكتورة إليزابيث بورمان ، طبيبة الطب الباطني ، لـ NPR: "لن يمر وقت طويل قبل أن نتمكن من احتضان بعضنا البعض ، وتناول الطعام معًا ونترك هذا العام يصبح ذكرى بعيدة". "أتوسل إليكم ، لا تجعلوا عيد الشكر هذا هو الأخير لكم."