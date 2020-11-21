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أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-11-2020

السبت، 21 نوفمبر 2020 04:10 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-11-2020 ذهب -أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 21-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 225.68 ريال سعودى.

 

وسجلت أسعار الذهب أمس الجمعة انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي إذ تتعرض جاذبية المعدن الأصفر لضغوط من تجارب واعدة للقاح لكوفيد-19 وأنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية تنهى برامج قروض طارئة.

 

ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1866.28 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم، وتراجع 1.1 بالمئة في الأسبوع.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  225.68 ريال  بما يعادل  60.17 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  206.88 ريال  بما يعادل  55.16 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 197.47 ريال  بما يعادل  52.65 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  169.26 ريال  بما يعادل  45.13 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  131.65 ريال  بما يعادل  35.10 $

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  112.84 ريال   بما يعادل  30.09 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,019  ريال   بما يعادل  1,871 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,580 ريال   بما يعادل   421.23 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 225,680 ريال  بما يعادل 60,174 $


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