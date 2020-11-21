أسعار الذهب تنخفض بمصر 100 جنيه فى هذه الحالة.. تعرف على التفاصيل

كتب – إسلام سعيد

توقع محسن فوزى أحد مصنعى الذهب عيار 18 ورئيس"كينج جولد" هبوط أسعار الذهب في مصر مائة جنيه في كل عيار بالسوق في حالة أن أثبت عقار كورونا فعاليته، مشيرا إلى أن مجرد إعلان شركة فايزر الأمريكية عن اللقاح منتصف هذا الشهر جعل الذهب عالميا يتراجع أكثر من 100 دولار وفى مصر هبط أكثر من 40 جنيها.

وأضاف فوزى لـ"اليوم السابع"، أن ثبات فعالية اللقاح الذى تم الإعلان عنه سيدفع المستثمرين نحو المخاطرة، والتخلى عن الذهب كملاذ آمن، وهذا سيؤدى إلى هبوط كبير فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، مضيفا:" لابد أن يصاحب هذا استقرار في الحالة السياسية والاقتصادية على مستوى الدول الكبرى".

وتابع محسن فوزى، أن سوق الذهب في مصر مرتبط بصورة مباشرة مع تغيرات السعر العالمي، وهبوط الأسعار العالمية للذهب حاليا يرتبط بالتوصل لعلاج لفيروس كورونا، وإذا اثبت العقار فعاليته فإن الأسواق ترتقب هبوط حاد، لكن شرط أساسى عدم حدوث اضطرابات سياسية أو أمنية أو اقتصادية كبرى.

وأوضح، أن الذهب خسر 40 جنيها يوم 9 نوفمبر الجارى لمجرد الإعلان عن اللقاح، ومنذ ذلك التاريخ لم يستطع الذهب كسر حاجز المقاومة مرة أخرى وهى نقطة "1900 دولار"، وظل عند مستويات تتراوح بين 1855 إلى 1870 دولار حتى الآن.