اليوم السابع
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أخصائية أمراض معدية تندد بوضع المستشفيات الكارثي بتركيا في ظل كورونا

السبت، 21 نوفمبر 2020 01:05 م
أخصائية أمراض معدية تندد بوضع المستشفيات الكارثي بتركيا في ظل كورونا كورونا فى تركيا
كتبت : إسراء أحمد فؤاد

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اعترفت أخصائي الأمراض المعدية الترکیة الدكتورة افتخار كوكسال، بالوضع الكارثى داخل مستشفيات بلادها، وقالت فى برنامج "منشور المساء" الذي يقدمه اطيللا جونر على ار-اس اف ام "المستشفيات في وضع كارثي".
 
وقالت كوكسال خلال تعليقها على حالات كورونا المتزايدة بشكل رهيب في تركيا "المستشفيات في وضع كارثي، مشغولة للغاية. لا يوجد مكان في العناية المركزة ولا الخدمات الإسعافية. ومهنيو الرعاية الصحية ليسوا كما كانوا من قبل. كلاهم آخذ في التناقص وهم منهكون".
 

وكانت سجلت السلطات الصحية التركية أمس الجمعة زيادة غير مسبوقة في حصيلة ضحايا فيروس كورونا، بواقع أكثر من 140 وفاة خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحية التركية عن 141 وفاة و5103 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 123 وفاة و4542 إصابة في اليوم السابق.

وسجلت في البلاد حتى اليوم 435273 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 12084 حالة وفاة و367592 حالة شفاء.

 


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كورونا

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مستشفيات كورونا

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