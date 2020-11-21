أخصائية أمراض معدية تندد بوضع المستشفيات الكارثي بتركيا في ظل كورونا

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

اعترفت أخصائي الأمراض المعدية الترکیة الدكتورة افتخار كوكسال، بالوضع الكارثى داخل مستشفيات بلادها، وقالت فى برنامج "منشور المساء" الذي يقدمه اطيللا جونر على ار-اس اف ام "المستشفيات في وضع كارثي".

وقالت كوكسال خلال تعليقها على حالات كورونا المتزايدة بشكل رهيب في تركيا "المستشفيات في وضع كارثي، مشغولة للغاية. لا يوجد مكان في العناية المركزة ولا الخدمات الإسعافية. ومهنيو الرعاية الصحية ليسوا كما كانوا من قبل. كلاهم آخذ في التناقص وهم منهكون".