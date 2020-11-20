932 حالة شفاء جديدة من كورونا فى الإمارات

وكالات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن شفاء 932 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 146469 حالة، بحسب صحيفة البيان.

وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 120041 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 1153 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 155254 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 544 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.