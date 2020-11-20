اليوم السابع
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خالد صلاح
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وفيات كورونا فى المكسيك تتجاوز 100 ألف وتتخطى المليون مصاب

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 06:40 ص
وفيات كورونا فى المكسيك تتجاوز 100 ألف وتتخطى المليون مصاب اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مكسيكو سيتى (رويترز)

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أظهرت بيانات رسمية أن المكسيك سجلت 100 ألف حالة وفاة بمرض كوفيد-19 فى المجمل وذلك بعد أيام من تجاوزها مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب للمرض.

 

والمكسيك من بين أعلى دول العالم وفاة بكورونا، ولا يسبقها فى الأمريكتين سوى الولايات المتحدة والبرازيل.

 

ويشير إحصاء رويترز أن وفيات المكسيك جراء كورونا تزيد على سبعة فى المئة من الوفيات العالمية.

 

وأعلنت وزارة الصحة عن 576 حالة وفاة جديدة يوم الخميس، ليصل عدد الوفيات إلى 100104. وتظهر البيانات الرسمية أن ما يقرب من ثلثى الوفيات من الرجال.

 


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